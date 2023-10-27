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Вильфанд рассказал об изменениях погоды в Москве на следующей неделе

Вильфанд: москвичей ожидает «погодный кульбит» на следующей неделе

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Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущая погода в Москве соответствует середине ноября, но в середине следующей недели резко потеплеет до плюс 11°C. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, во вторник, 31 октября, ночью ожидается около +5°C, это произойдет из-за повышения давления, днем прогнозируется до +10°C.

Вильфанд подчеркнул, что самым теплым днем на следующей неделе станет среда. 1 ноября днем и ночью ожидается 6…11°C тепла.

«Погода в предзимье совершает кульбиты», – отметил синоптик.

Он добавил, что вторая половина следующей недели ожидается умеренно теплой, днем и ночью прогнозируется -1…+4°C.

До этого синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в субботу, 28 октября, атмосферное давление в столице достигнет рекордно низкого для этой даты уровня — 730 мм.

До этого врач Валерия Король объяснила, что точные причины боли в суставах при изменении погоды пока не установлены.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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