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Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за покушения на экс-депутата Рады Царева

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за покушения на экс-депутата Рады Царева

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Нина Зотина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на ведомство.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев стал жертвой покушения. В него дважды выстрелили из огнестрельного оружия, к моменту приезда врачей Царев был без сознания. По информации СМИ, нападение произошло на территории санатория в Ялте, где сейчас живет экс-нардеп Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Пушилин заявил о тяжелом состоянии экс-депутата Рады Царева после покушения.

С 2002 по 2014 год Царев был депутатом Верховной рады от «Партии регионов», а в 2014-м стал первым и единственным спикером парламента Новороссии. В феврале 2022 года источники в американской разведке называли Царева желаемым Россией руководителем «марионеточного правительства» на Украине. Экс-нардеп поддержал российскую спецоперацию, а 3 мая 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

Ранее в Кремле прокомментировали покушение на экс-нардепа рады Царева.

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