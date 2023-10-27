В ЦБ пообещали доработать процедуру обсуждения дизайна новых банкнот

Российский Центробанк планирует в будущем более публично обсуждать новый дизайн банкнот. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы хотим действительно поменять чуть-чуть процедуру обсуждения дизайна. У нас есть экспертные группы по каждой купюре, приглашаются историки, деятели культуры. Но думаю, что будем расширять и участие экспертных групп, и, может быть, более широко публично обсуждать новый дизайн», — передал слова Набиуллиной корреспондент «Газеты.Ru».

16 октября Банк России представил обновленный дизайн банкнот номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Изображения на купюрах изменили, сохранив прежнюю цветовую гамму. Так, на лицевой стороне тысячи рублей изобразили Никольскую башню Нижегородского кремля, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского кремля и уфимский Музей археологии и этнографии.

У ряда российских граждан новый дизайн купюры вызвал вопросы. Священник РПЦ Павел Островский возмутился тем, что купол православного храма на банкноте оставили без креста. А глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда попросил ЦБ более тщательно отбирать изображения на купюрах.

С точкой зрения представителей РПЦ согласился сенатор Андрей Клишас, который отметил, что храм без креста напоминает о «мрачном периоде богоборчества».

В итоге Центробанк приостановил выпуск банкноты в 1000 рублей в новом дизайне.

Ранее в ЦБ предупредили россиян о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей.