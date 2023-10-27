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Назван способ уменьшить время ожидания общественного транспорта

Директор ИТП Якимов: цифровые сервисы ускоряют приезд транспорта

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Цифровые сервисы позволяют не только отслеживать прибытие общественного транспорта, но и снижают время его ожидается, отметил директор Института транспортного планирования (ИТП) Михаил Якимов. Отказ от них приведет к интервальному движению с более долгим ожиданием, пояснил он в пресс-центре НСН.

Выходящий на остановку человек чаще не знает заранее, во сколько на остановку подойдет автобус, и не запоминает интервал движения.

«На поезде, например, пишется время отправления. Поэтому мы либо делаем интервальное расписание, которое легко запомнить (раз в час, раз в полчаса), либо пользуемся цифровыми сервисами», — объяснил он.

Цифровые сервисы прогнозируют время прибытия транспорта, учитывая дорожную обстановку, заключил эксперт.

Напомним, с 15 октября в Москве изменились тарифы на метро и пригородные железнодорожные перевозки. Проезд по карте «Тройка» теперь стоит 54 рубля, билет «90 минут» — 81 рубль. Стоимость одной поездки по билету «Единый» теперь равна 65 рублям, 60 поездок – 3150 рублей.

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