Политолог рассказал о важности общения президента с молодыми учеными и специалистами

Космическая отрасль в последнее время все чаще присутствует в государственной повестке на самом высоком уровне, что говорит о приоритетном внимании первых лиц страны к этим вопросам, заявил заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог», политолог Никита Сетов.

По словам эксперта, расширяется перечень обсуждаемых вопросов освоения космоса.

«Сегодня это уже не только высокая наука и военные технологии, но и широкий спектр возможностей для «гражданки» и различных сфер экономики», — отметил Никита Сетов.

Политолог подчеркнул, что космос — пространство реализации технологического суверенитета, и новый этап космической программы России предполагает активное применение собственных разработок без заимствований в других странах.

«Вероятно, сейчас действительно самый подходящий момент для этого — со времени полета Юрия Гагарина страна накопила более чем достаточный опыт в этой сфере, чтобы переходить к новым форматам освоения космоса: от привлечения к этому бизнеса до новой орбитальной станции», — добавил он.

Эксперт убежден, что «космос — это всегда про мечту и новые возможности». Отсюда и ставка на молодежь, с которой Владимир Путин пообщался на площадке РКК «Энергия».

Из таких бесед, считает Сетов, извлекается фактура, которая потом оформляется в государственные решения, необходимые для создания условий для работы молодых специалистов.

«Это, кстати, характеристика всех последних встреч президента с отраслевыми сообществами — обязательное общение с молодыми людьми», — заключил он.

26 октября на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли.