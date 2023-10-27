Россиянин притворялся сверстником девочки, настойчиво предлагал ей встречу и попал под суд

Развращавшего несовершеннолетнюю девушку россиянина направили на обязательные работы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В июне 2022 года мужчина 1990 года рождения гостил у своих родителей в Упоровском районе. В это же время он стал предлагать своей знакомой из соцсетей встретиться и вступить с ним в интимную связь. При этом во время знакомства девушка писала ему, что ей не исполнилось и 16 лет.

Тем не менее мужчина почти полгода общался с несовершеннолетней на разные темы, а затем и вовсе начал предлагать собеседнице щедрые подарки в обмен на секс. В конце концов девушке надоела навязчивость знакомого, и она заблокировала его. Поклонник попробовал продолжить переписку во «ВКонтакте», а после новой блокировки с ее стороны стал донимать школьницу звонками. Она обратилась в полицию, мужчину обвинили в развратных действиях.

Суд узнал, что по месту жительства фигурант характеризуется отрицательно и ведет асоциальный образ жизни. На судебном заседании потерпевшая рассказала, что во время знакомства подсудимый уверял, что является ее сверстником.

Мужчина раскаялся, признал вину и в качестве наказания был отправлен на обязательные работы на срок 240 часов. Кроме того, осужденного обязали выплатить потерпевшей 20 тыс. рублей.

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