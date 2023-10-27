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Россияне предложили увеличить маткапитал для повышения рождаемости

«КП»: 61% россиян считают, что увеличение маткапитала повысит рождаемость

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Shutterstock

Более половины (61%) россиян считают, что для решения демографической проблемы нужно повысить размер материнского капитала, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,7 тыс. человек.

Некоторые опрошенные отметили, что молодые семьи в России не хотят рожать детей, потому что у них нет собственного жилья или возможности взять ипотеку. В связи с этим они считают, что либо маткапитал должен решать проблему жилья, либо его стоит заменить на выдачу квартир.

«За первого ребенка надо давать жилплощадь 30 квадратов, за второго — 50 квадратов, за третьего — 80», — предложил респондент.

При этом 20% опрошенных думают, что за первого ребенка можно не давать маткапитал, а размер выплаты за второго — нужно увеличить в два раза. Это, по их мнению, поможет молодым парам решиться на еще одного ребенка. 3% думают, что давать маткапитал нужно только молодым мамам в возрасте, например, до 25 лет.

Оставшиеся 16% ответили, что программа материнского капитала работает эффективно, поэтому менять в ней что-либо нет необходимости.

Демограф Владимир Тимаков до этого говорил, что лучшей мерой поддержки рождаемости в России является выплата материнского капитала. Однако, по мнению Тимакова, основную поддержку в этом плане нужно оказывать не за рождение первого ребенка, а за появление второго и третьего. Он добавил, что рождаемость в стране можно увеличить на 20-25%, если «правильно выстроить демографическую политику».

Ранее в Госдуме раскритиковали идею не выплачивать маткапитал женщинам старше 30 лет.

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