В российской школе администрация установила камеры в туалете

В Большом Камне родители пожаловались на установку камер видеонаблюдения в туалете школы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Такая система помогает находить тех, кто курит в помещении и наблюдать за вещами школьников на случай, если что-то потеряется.

По словам администрации школы, камеры не снимают то, что происходит в кабинках. Устройства помогают следить только за ситуацией у рукомойников и окна. Помимо этого, в помещении есть специальные таблички, на которых всех присутствующих оповещают о съемке.

Несмотря на объяснение, родители недовольны происходящим, но на данный момент еще не обратились в полицию. О том, будут ли они принимать какие-либо меры, неизвестно.

Ранее в Новосибирске двух школьников госпитализировали после курения вейпа в туалете школы.