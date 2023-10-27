Юрист назвал пять способов кражи денег с банковских счетов мошенниками

Мошенники могут красть деньги с банковских счетов пятью способами. Об этом рассказал «Прайму» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Один из популярных методов добраться до банковского счета — социальная инженерия. То есть потенциальная жертва сама может назвать все необходимые данные, в том числе пароли. Злоумышленникам только остается войти в личный кабинет и вывести деньги.

Юрист отметил, что с этим способом бороться просто — не говорить коды из СМС, уведомлений и прочие личные данные. Банковские работники никогда не спрашивают эту информацию, предупредил эксперт.

Если звонят и говорят, что со счетом или вкладом «что-то не так», то лучше немедленно прервать разговор и позвонить в свой банк самостоятельно и уточнить, правда ли у вас проблемы. Телефон горячей линии вашего банка можно найти на сайте или пластиковой карте.

Также мошенники могут украсть пароли от интернет-банка с помощью программ. Например, на телефон или ПК устанавливают шпионские программные обеспечения (ПО). Часто это делается дистанционно — жертве, например, кидают ссылку. Их никогда нельзя открывать, особенно если они пришли по электронной почте.

Злоумышленники часто взламывают аккаунты в социальных сетях, чтобы рассылать шпионское ПО родственникам и друзьям потерпевшего.

Еще один способ завладеть вашими деньгами — подделка документов. Но этот метод встречается редко, так как довольно трудозатратный. Часто в этом способе могут помогать утечки или черные рынки.

Крупные банки используют идентификацию клиента по биометрии. По словам Гусятникова, это самый надежный способ, который сможет защитить от кражи денег, если мошенники захотят использовать поддельные документы.

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