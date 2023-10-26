Главный раввин РФ Берл Лазар рассказал, как получил сотрясение мозга

Главный раввин России Берл Лазар рассказал, как именно получил травму. По его словам, которые приводит Life, во время традиционного танца с Торой он отвлекся на упавшего сзади человека, после чего потерял равновесие сам.

«Кто-то упал позади меня, я сделал шаг назад, завертелся и упал неудачно», — сказал Лазар.

При этом он подчеркнул, что танец всегда помогает в трудную минуту.

Лазара госпитализировали 9 октября после празднования Симхат Торы в Марьиной Роще. Во время религиозного танца он получил сотрясение мозга.

В пресс-службе Лазара «Газете.Ru» сообщали, что благодаря профессионализму и заботе врачей, состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное.

Отмечалось, что раввин все время находился в полном сознании и в общении с медицинским персоналом. В настоящий момент он уже выписан из медицинского учреждения.

Ранее стало известно, что Израиль досрочно вернулся к приему заявлений на репатриацию от россиян.