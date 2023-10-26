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Судимый насильник и вор напал на двух девочек под Нижним Новгородом

В Дзержинске на двух девочек напал судимый вор и насильник

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Shutterstock

Судимый вор и насильник напал на двух девочек в Дзержинске. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По данным Telegram-канала, рецидивист сначала избил и ограбил одну девочку, а затем напал на другую — это произошло в соседнем доме. Со второй жертвой преступник не успел закончить начатое, так как его спугнули случайные прохожие.

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили о поступлении двух заявлений от пострадавших от нападений. Преступника оперативно нашли и задержали, им оказался ранее судимый за грабеж, кражу и изнасилование 42-летний россиянин. Теперь он стал фигурантом еще одного уголовного дела.

До этого в Подмосковье агрессивный рецидивист выстрелил в подростков, порезал лицо возлюбленной и забаррикадировался в квартире. Его задержали полицейские.

Ранее в Оренбурге рецидивист напал на 77-летнюю пенсионерку ради сумки с деньгами.

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