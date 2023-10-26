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Россияне осквернили памятник силовикам в Челябинске

В Челябинске задержали подозреваемых в осквернении памятника силовикам

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МВД РФ по Челябинской области

В Челябинске задержали двух местных жителей, которых подозревают в осквернении мемориала «Солдатам правопорядка». Об этом сообщает 74.ru.

По версии правоохранителей, молодой человек и девушка вытоптали на площадке памятника сомнительное изображение. Обоих оперативно нашли и поймали.

После произошедшего 19-летние подозреваемые записали ролик с извинениями.

«О местонахождении памятника здесь мы не знали. В содеянном раскаиваемся, больше такого не повторится», — поделился молодой человек.

На данный момент материалы о происшествии переданы в следственные органы. Там правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее в Будапеште представители одной из местных партий попытались осквернить памятник советским солдатам.

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