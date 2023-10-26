Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молодой человек похитил свою бывшую 16-летнюю девушку, изнасиловал ее и побрил налысо

В Белгородской области юноша похитил и истязал свою бывшую 16-летнюю девушку

close
100%
Depositphotos

Житель Старого Оскола издевался и истязал бывшую девушку, которую перед этим похитил со своим знакомым. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на слова его знакомых, мужчина имел проблемы с наркотиками.

Похищение бывшей девушки юноша совершил на прошлой неделе. 20-летний похититель подкараулил ее на улице, силой усадил в машину и привез к себе домой. Там злоумышленник привязал 16-летнюю жертву к батарее, а затем изнасиловал ее, побрил налысо и начал душить. Также он, предположительно, воткнул в ее ногу ножницы.

На днях мучителя задержали и возбудили в его отношении несколько уголовных дел. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, похищении человека и совершении насильственных действий сексуального характера, повлекших тяжкий вред здоровью потерпевшей. Этим летом фигурант уже становился подозреваемым по делу о грабеже, производство которого впоследствии было прекращено.

Приятели задержанного назвали его «обычным парнем», которому «срывало голову» от алкоголя. Также известно, что молодой человек занимался рэпом и учился в местном университете, а в последнее время собирался идти в армию.

Ранее на Урале мужчина пытал сожительницу, поджигая ее и прибивая ступни гвоздями к доске.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий