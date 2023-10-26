Молодой человек похитил свою бывшую 16-летнюю девушку, изнасиловал ее и побрил налысо

Житель Старого Оскола издевался и истязал бывшую девушку, которую перед этим похитил со своим знакомым. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на слова его знакомых, мужчина имел проблемы с наркотиками.

Похищение бывшей девушки юноша совершил на прошлой неделе. 20-летний похититель подкараулил ее на улице, силой усадил в машину и привез к себе домой. Там злоумышленник привязал 16-летнюю жертву к батарее, а затем изнасиловал ее, побрил налысо и начал душить. Также он, предположительно, воткнул в ее ногу ножницы.

На днях мучителя задержали и возбудили в его отношении несколько уголовных дел. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, похищении человека и совершении насильственных действий сексуального характера, повлекших тяжкий вред здоровью потерпевшей. Этим летом фигурант уже становился подозреваемым по делу о грабеже, производство которого впоследствии было прекращено.

Приятели задержанного назвали его «обычным парнем», которому «срывало голову» от алкоголя. Также известно, что молодой человек занимался рэпом и учился в местном университете, а в последнее время собирался идти в армию.

Ранее на Урале мужчина пытал сожительницу, поджигая ее и прибивая ступни гвоздями к доске.