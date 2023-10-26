В Госдуме может появиться комитет материнства, отцовства и детства

В названии комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей может появиться упоминание отцов, заявила глава комитета Нина Останина. Так она прокомментировала слова Вячеслава Володина о том, что в парламенте недостаточно отмечена роль мужчин. По словам Останиной, упоминание отцов в названии комитета будет отражать их роль в семье.

«Еще до предложения Вячеслава Викторовича мы не единожды обсуждали этот вопрос — понимая, что нас ждут большие бюрократические препоны. Очень рады, что Вячеслав Викторович со своей стороны вышел с такой инициативой. Уверена, что в названии нашего комитета появится термин о защите материнства, отцовства и детства, что будет отражать роль отца в семье. Понятно, что главное, конечно, это все меры поддержки отца, но даже присутствие отцовства в наименовании говорит о том, что мы за традиционную семью, которая предполагает наличие отца и матери у ребенка», — сказала она.

Накануне Володин в ходе выступления в Госдуме посоветовал главе комитета по вопросам женщин, семьи и детей привести название «в соответствие с традициями», так как сейчас, по его мнению, роль мужчины в парламенте «нивелирована». По его словам, если женщина успешна, то у нее обязательно есть крепкий тыл, то есть за ней стоит мужчина, — и аналогично у мужчин.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.