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В РАПСИ рассказали о применении ИИ в судебной системе

Председатель совета судей: ИИ не сможет заменить судью в силу своего бездушия

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Shutterstock

Сильный искусственный интеллект не будет допущен до «кресла судьи», поскольку он обладает бездушием и не сможет разобраться в психологических мотивах поступка человека, цитирует российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) слова председателя совета судей РФ, секретаря пленума Верховного суда РФ Виктора Момотова.

Он отметил, что судьи готовы и уже применяют слабый ИИ, который является помощником судьи в рутинной, механической работе: роботы помогают составлять проекты судебных решений, подсказывают, полный ли пакет документов собран по делу.

Также Момотов рассказал о запущенном в Амурской области проекте «виртуальный глаз», который помогает истцу сформулировать свое заявление.

«Но когда мы говорим о цифровых технологиях, сильном ИИ для судебной системы, то это придаст бездушие, этого допустить, конечно же, нельзя. Судебный процесс — живой. Судья обладает такими необходимыми качествами, как справедливость, уважение к участникам, порядочность, достоинство, соблюдение профессиональной тайны — качества, которые не могут быть заложены в робота», — сказал Момотов.

Он добавил, что психологические процессы неподвластны математическим формулам.

«При этом судья, вживую общаясь с участниками, может увидеть по поведению многие важные факторы. Судья способен увидеть скрытые мотивы поведения (сторон) и распознать истинные причины», — объяснил Момотов.

Председатель совета судей РФ подчеркнул, что ВС поддерживает развитие цифровых технологий и внедряет их в судебную систему в тех направлениях, которые помогают снизить нагрузку на судей, чтобы они смогли сосредоточиться на других, более важных вопросах.

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