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В четверг в Москве ожидается снег

Гидрометцентр сообщил, что снег и до 2 градусов мороза ожидается в Москве

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Максим Блинов/РИА Новости

По прогнозу Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможна гололедица, а температура воздуха составит до минус 2 градусов. В течение дня в столице ожидается от минус 2 до нуля градусов, а ночью на пятницу температура может опуститься до минус 4 градусов. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление примерно составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха также будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов в четверг. Ночью на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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