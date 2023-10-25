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El País узнала об угрозах украинскому блогеру Шарию до нападения на его дом

El Pais: Шарий и его жена сообщали об угрозах перед атакой на их дом в Испании

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Анатолий Шарий/YouTube

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий, дом которого в Испании забросали бутылками с зажигательной смесью, уже не раз получал угрозы в свой адрес до этого инцидента. Об этом пишет газета El País, ссылаясь на данные правоохранителей.

В материале говорили, что приходили люди с плакатами перед их домом, которые кричали, что собираются расправиться с семьей Шария.

Согласно информации полиции, дело Шария сейчас расследует полиция Каталонии.

Накануне дом Шария и его семьи в муниципалитете Рода-де-Бера в испанском городе Таррагона подвергся атаке неизвестных утром 23 октября.

На Украине этот блогер подозревается в государственной измене. По данным следствия, Шарий «организовывает пиар-акции пророссийской направленности», а также находится в сговоре с Антоном Шевцовым, которого обвиняют в передаче России информации об украинских политиках.

Ранее украинский блогер и журналист Анатолий Шарий отреагировал на поджог своего дома в Испании.

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