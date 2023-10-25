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Мужчина выловил гигантскую рыбу весом более 100 кг и побил мировой рекорд

UPI: в США мужчина выловил рыбу весом 128 кг и побил мировой рекорд

Рыбак из Кентукки поймал на удочку самую большую рыбу Америки — миссисипского панцирника, весом более сотни килограммов. Об этом сообщает UPI.

Арт Уэстон рыбачил на техасском водохранилище, ему удалось поймать на крючок огромную рыбу. Мужчина вытащил из воды миссисипского панцирника весом 128 кг.

Как заявили в Международной ассоциации спортивного рыболовства, особи не менее ста лет. Уэстон побил мировой рекорд, который был установлен 72 года назад, тогда пойманный панцирник весил 126, 5 кг.

После взвешивания и фиксации нового достижения панцирника отпустили обратно в водохранилище.

Миссисипский панцирник — самый крупный представитель семейства панцирниковых, одна из самых крупных пресноводных рыб США. Это древняя рыба, которая появилась на планете больше 100 миллионов лет назад во времена Мезозойской эры.

Ранее рыбак поймал гигантского карпа весом 114 кг.

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