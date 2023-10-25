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Пенсионеру, спасшему мальчика от грабителя в Щелково, подарят машину

В Щелково пенсионеру, который спас мальчика от грабителя, подарят машину

Жителю Щелково, который спас ребенка от грабителя, вручили сертификат на новую машину. Об этом сообщает РИА Новости.

В Подмосковье мужчину, который не позволил грабителю украсть у ребенка телефон, наградили сертификатом на покупку новой машины. По словам главы Щелковского района Андрея Булгакова, воспользоваться сертификатом пенсионер может в течение недели, ему предстоит выбрать любой новый автомобиль отечественного производства.

«Я поклонник отечественного автопрома, хорошо бы что-то типа «Нивы», для хозяйственных нужд», — рассказал мужчина.

Напомним, инцидент произошел в Щелково. Пожилой мужчина ремонтировал свою «Оку», когда у ребенка рядом украли телефон. В этот момент москвич ударил грабителя ногой, повалил на землю и схватил. Позже подбежала прохожая, отобрала у задержанного телефон и отдала школьнику.

Грабителя задержали, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом и был судим.

Ранее россиянин ограбил 10-летнего мальчика, чтобы добыть себе денег на выпивку.

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