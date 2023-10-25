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Девятиклассницы расчленили котенка в школьном туалете и сделали из его костей украшения

Mash: в Сыктывкаре девятиклассницы расчленили котенка в школьном туалете

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Телеграм-канал «Mash»

В Сыктывкаре девятиклассницы расчленили котенка в школьном туалете и похвастались украшениями из его костей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, две ученицы девятого класса между шестым и седьмым уроками принесли в школьный туалет тело котенка. Там они освежевали и расчленили его, а затем ходили по учебному учреждению и хвастались украшениями, сделанными из костей животного.

Позже другие ученицы зашли в туалет, почувствовали характерный запах и обнаружили оставленные улики. По информации Mash, руководство учебного заведения от ситуации «открещивается» — школа входит в список десяти худших в городе.

Сообщается также, что эти же подростки уже были замечены ранее за издевательствами над птицей в местном кафе. По данным Telegram-канала, школьницы отрезали ей части тела и снимали это на камеру.

Отмечается, что мнения учащихся школы на тему содеянного девушками разделились. Одни не видят в расчленении котенка ничего плохого, а другие требуют проверить подростков. Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах.

Ранее в Иркутской области девочки пытали воробья под камерой.

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