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Врач рассказала, почему пожилым людям нужно есть морского окуня

Врач Соломатина: морской окунь содержит много необходимого для пожилых йода

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Shutterstock

Пожилым людям полезно включать в свой рацион морского окуня, в котором содержится много йода. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, йододефицит является распространенной проблемой у представителей старшего поколения, потому что они редко едят морепродукты.

«Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы. Если этого микроэлемента не хватает, может быть усталость, заторможенность, забывчивость, раздражительность, сухие волосы и кожа», — отметила врач.

Кроме того, морской окунь содержит кальций и фосфор, необходимые для поддержания здоровья костей и всего организма в целом.

«Фосфор нужен для нормального протекания биохимических процессов в головном мозге, костной ткани. У пожилых очень часто развивается остеопороз. Кальций отвечает за здоровье костной ткани, за нервно-мышечную проводимость, чтобы сердце нормально сокращалось», – пояснила Соломатина.

В этой рыбе, как и в других морепродуктах, содержится много омега-3 жирных кислот, продолжила диетолог. Они полезны для профилактики атеросклероза, а также являются антагонистом плохого холестерина.

Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева до этого говорила потребление рыбьего жира и включение в рацион холодноводной рыбы северных морей может помочь в борьбе со стрессом.

Ранее врач рассказала, почему у пожилых может ухудшаться слух.

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