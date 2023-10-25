В Казани на крыше торгового центра произошел пожар

В Казани потушили пожар на крыше торгового центра «Бахетле». Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Павлюхина. Пожарные оперативно прибыли на место. Выяснилось, что на кровле проводились работы, но специалисты не придерживались техники безопасности.

«В результате нарушения правил проведения огневых работ воспламенились стройматериалы», — сообщается в публикации.

Возгорание произошло на площади десять квадратных метров. Справиться с пожаром рабочие смогли сами, до приезда сотрудников МЧС. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ленобласти произошло возгорание в здании Национальной Пожарной Компании.