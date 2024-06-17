Мариупольский подросток нашел спрятанный дома гранатомет и ранил троих детей

В Мариуполе подросток нашел гранатомет, спрятанный отцом, выстрелил и ранил троих детей. Об этом сообщает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Инцидент произошел 16 июня, когда несовершеннолетний нашел дома спрятанный РПГ-22. Подросток произвел выстрел из гранатомета. В результате пострадали две девочки 2009 и 2012 года рождения и мальчик 2014 года рождения.

Получившим травмы детям оказали необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что сейчас им ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

«Призываю ответственно, с пониманием последствий относиться родителям и всем взрослым: хранение любого незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии», — напомнил глава республики.

Ранее в центре Москвы подросток обстрелял охранника, который сделал ему замечание.