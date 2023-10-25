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Православные активисты требуют отменить Хеллоуин в парках и кафе по всей России

Активисты движения «Сорок сороков» требуют запретить Хеллоуин по всей России

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Роман Махмутов/РИА «Новости»

Хеллоуин в России могут запретить после жалоб православных активистов. Новость о начале массовой акции против проведения праздника опубликовало движение «Сорок сороков».

Организаторы устроили «Всероссийский правовой рейд по инфернальному мероприятию Хеллоуин», чтобы отменить «шабаши».

«С начала октября вы присылаете нам обращения о запланированных в разных уголках страны и разных общественных местах бесовского мероприятия «Хеллоуин», который некоторые люди называют «праздником». В 99 процентах этих мероприятия планируется участие детей и подростков - что согласно заключению ученых (докторов наук) прямо приведет к вреду их физического, психического, духовного и нравственного здоровья и развития, а вовлечение детей в это мероприятие грубо нарушает права детей», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале 25 октября (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

В ближайшие дни активисты планируют отправить заявления в прокуратуру с указанием в них мест, где планируются мероприятия по случаю Хеллоуина.

После старта рейда общественники уже пожаловались на московскую сеть кафе «Андерсон», которая объявила неделю Хеллоуина, на праздник в культурном центре «Сердце» в Санкт-Петербурге и даже на уличный декор в Новой Москве.

Ранее в России придумали фестиваль на замену Хеллоуину.

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