Стало известно, правда ли дети-вегетарианцы развиваются быстрее остальных

Придерживающиеся вегетарианской диеты дети на самом деле не опережают в умственном и физическом развитии мясоедов, заявил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Такой слух он в беседе с РИАМО он назвал мифом.

«Вокруг вегетарианства у детей много мифов, в которые свято верят его адепты и которые не выдерживают критики ученых и врачей», — отметил специалист.

Он объяснил, что у всех детей разные темпы развития, из-за чего некоторые малыши-вегетарианцы на определенном этапе действительно могут развиваться быстрее.

«Но в целом ситуация прямо противоположная», — подчеркнул врач.

Взрослые люди сами выбирают для себя диету и осознают, что лишают себя определенных компонентов, в то время как за детей чаще решение принимают родители, напомнил специалист.

«Многие из родителей «оправдывают» свою тактику тем, что попытки ввести животную пищу в виде прикорма ребенком были отвергнуты, а решение о вегетарианстве малыша пришло как бы само собой», — добавил он.

Белоусов пояснил, что зачастую дети с опасением принимают новую пищу, поэтому если ребенок один-два раза отказался от мяса, это не делает его «врожденным вегетарианцем».

Напомним, по мнению педиатров, следование веганству и вегетарианству в детском возрасте грозит серьезными проблемами со здоровьем, в числе которых — задержка психического развития, анемия и другие заболевания.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала на законодательном уровне запретить альтернативные формы питания для детей (вегетарианство и сыроедение). Однако эту инициативу раскритиковала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она подчеркнула, что невозможно будет контролировать соблюдение этого запрета каждой семьей.