В Москве в День народного единства наградят лауреатов премии «Гордость нации – 2023»

В День народного единства, 2 октября, в Москве пройдет торжественная церемония награждения лауреатов всероссийской общественной премии «Гордость Нации – 2023», заявил в ходе пресс-конференции ТАСС председатель Ассамблеи народов России, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«С уверенностью могу сказать, что премия «Гордость нации» приобрела масштаб федерального значения: конкурсный отбор позволил охватить все федеральные округа Российской Федерации и собрать заявки от Камчатки до Калининграда. Согласно итогам, мы определили 28 лучших, на наш взгляд, лауреатов из 22 субъектов России», — отметил Васильев.

Важным нововведением председатель Ассамблеи народов России назвал специальную номинацию «Защитники Отечества», которую будут присуждать боевым офицерам и солдатам, защищающим страну в зоне проведения специальной военной операции.

«На примере их любви к Родине, героизма и мужества должны воспитываться наши дети и внуки. Важно на федеральном уровне, в присутствии родных и близких подчеркнуть колоссальный вклад наших защитников в укрепление российской государственности и единение народов», — подчеркнул Васильев.

Также председатель Ассамблеи народов России анонсировал новый федеральный проект «Русские чтения», который пройдет 31 октября в Нижнем Новгороде.

Проект «Русские чтения» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Церемония награждения лауреатов флагманского проекта Ассамблеи народов России – премии «Гордость нации», состоится 2 ноября в Москве, на сцене Малого театра.