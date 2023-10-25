Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве в День народного единства наградят лауреатов премии «Гордость нации – 2023»

Жюри премии «Гордость нации» выбрало 28 лауреатов из 22 субъектов РФ

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

В День народного единства, 2 октября, в Москве пройдет торжественная церемония награждения лауреатов всероссийской общественной премии «Гордость Нации – 2023», заявил в ходе пресс-конференции ТАСС председатель Ассамблеи народов России, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«С уверенностью могу сказать, что премия «Гордость нации» приобрела масштаб федерального значения: конкурсный отбор позволил охватить все федеральные округа Российской Федерации и собрать заявки от Камчатки до Калининграда. Согласно итогам, мы определили 28 лучших, на наш взгляд, лауреатов из 22 субъектов России», — отметил Васильев.

Важным нововведением председатель Ассамблеи народов России назвал специальную номинацию «Защитники Отечества», которую будут присуждать боевым офицерам и солдатам, защищающим страну в зоне проведения специальной военной операции.

«На примере их любви к Родине, героизма и мужества должны воспитываться наши дети и внуки. Важно на федеральном уровне, в присутствии родных и близких подчеркнуть колоссальный вклад наших защитников в укрепление российской государственности и единение народов», — подчеркнул Васильев.

Также председатель Ассамблеи народов России анонсировал новый федеральный проект «Русские чтения», который пройдет 31 октября в Нижнем Новгороде.

Проект «Русские чтения» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Церемония награждения лауреатов флагманского проекта Ассамблеи народов России – премии «Гордость нации», состоится 2 ноября в Москве, на сцене Малого театра.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий