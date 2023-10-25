Автоэксперт рассказал россиянам, как подготовить автомобиль к зиме

При подготовке автомобиля к зимнему сезону нужно позаботиться не только о смене резины на колесах. Также следует подготовить «незмерзайку», обработать уплотнители на дверях, поменять стеклоочистители и сделать другие важные манипуляции, рассказал телеканалу «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Одним из этапов подготовки машины к зиме эксперт назвал заготовку разбавленной незамерзающей жидкости.

«Это водно-спиртовой раствор, в отдельных случаях может быть и метиловый спирт. Соответственно, если брать -20 градусов и разделить вдвое, то при легких морозах это способ сэкономить деньги и всегда иметь в машине незамерзающую жидкость», — объяснил он.

Также водителям следует пропшикать силиконовыми смазками в аэрозолях с тонким носиком резинки, установленные по периметру дверей. По словам Попова, это поможет избавиться от влаги, которая скопилась на уплотнителе.

Автовладельцам, на машинах которых установлен дизельный двигатель, он посоветовал приобрести антигель. Также, по мнению эксперта, следует поменять давно установленные щетки стеклоочистителей, а сами стекла авто протереть с обеих сторон жидкостью для мытья таких поверхностей.

Что касается колес, то поменять резину можно уже сейчас, если речь идет о липучих, фрикционных шинах, считает Попов. «Такие колеса на чистом сухом асфальте ведут себя неплохо, если не считать, что при сильном плюсе они будут расплываться в дуге поворота», — объяснил он.

В случае с шипованной резиной лучше не спешить, так как если снова потеплеет, то шипы будут провоцировать колесо на скольжение, отметил эксперт. По его мнению, автовладельцам, которые чаще ездят по городу, лучше перейти на фрикционные колеса, а не кататься на шипованной резине.

Напомним, москвичам к концу недели пообещали настоящую зимнюю погоду с десятисантиметровыми сугробами и низкой температурой воздуха.

В Роскачестве ранее напомнили, что с сентября этого года езда на летней резине зимой признана нарушением, за которое грозит штраф в 500 рублей. Зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура воздуха составит +4...+5 градусов.