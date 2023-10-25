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Эксперты рассказали, как увеличить и укрепить ресницы в домашних условиях

ОСН: натуральные масла и лечебные препараты помогают восстановить ресницы

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Depositphotos

Укрепить ресницы и сделать их более густыми и длинными можно в домашних условиях. Для этого специалисты советуют в первую очередь пересмотреть питание, начать ухаживать за ресницами, при необходимости используя натуральные масла и лечебные препараты, выяснила Общественная Служба Новостей.

Состояние ресниц может ухудшиться при дефиците витаминов А и В, цинка, железа. Восстановить их можно, включив в рацион морковь, тыкву, свеклу, ржаной хлеб и жирные сорта рыбы. Также рекомендуется использовать качественную декоративную косметику. Соблюдение этих правил уже может увеличить ресницы на 1-3 мм.

Также для роста ресниц можно использовать натуральные масла – эти средства предупреждают их выпадение и блокируют потерю белка. Раз в день полезно использовать сыворотки для роста ресниц, в которые входят витаминные комплексы, аминокислоты, биопептиды, антиоксиданты и различные экстракты.

Эксперты также утверждают, что некоторые офтальмологические препараты – такие, как биматопрост и латанопрост – помогают увеличивать густоту и длину волос. Но их можно применять только после консультации с врачом.

Если ресницы очень слабые и тонкие, то нужно проконсультироваться с врачом по вопросу приема коллагена и биотина, которые помогают поддерживать процесс роста волос.

Напомним, стилист Влад Лисовец считает, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку.

Трихолог ранее рассказала «Газете.Ru» о причинах выпадения волос. В их числе – стресс, авитаминоз и снижение иммунитета.

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