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В Москве ожидается облачная погода с температурой до +3 градусов

Синоптик Тишковец: облачно, без осадков и не выше +3 ожидается в Москве в среду

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Москве 25 октября ожидается облачная погода с температурой не выше +3 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погодная ситуация определится областью повышенного атмосферного давления, которую сформирует скандинавский антициклон. В течение дня будут небольшие просветы, но до конца дня будет без осадков. Погода будет безветренной — ветер может быть не более 6 м/с.

В самой столице ожидается до +3 градусов, а в Подмосковье — до +4. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм ртутного столба.

Такая штилевая «передышка», по словам синоптика, продлится сегодня и, вероятно, большую часть завтрашнего дня.

Тем временем аномальная температура ожидается в других регионах России. Очень теплая погода придет в Бурятию, Забайкальский и Красноярский края, на юг Иркутской области, в Туву, Якутию и на Чукотку. Аномалии температуры будут составлять 7-13 градусов.

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