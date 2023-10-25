В Москве ожидается облачная погода с температурой до +3 градусов

В Москве 25 октября ожидается облачная погода с температурой не выше +3 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погодная ситуация определится областью повышенного атмосферного давления, которую сформирует скандинавский антициклон. В течение дня будут небольшие просветы, но до конца дня будет без осадков. Погода будет безветренной — ветер может быть не более 6 м/с.

В самой столице ожидается до +3 градусов, а в Подмосковье — до +4. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм ртутного столба.

Такая штилевая «передышка», по словам синоптика, продлится сегодня и, вероятно, большую часть завтрашнего дня.

Тем временем аномальная температура ожидается в других регионах России. Очень теплая погода придет в Бурятию, Забайкальский и Красноярский края, на юг Иркутской области, в Туву, Якутию и на Чукотку. Аномалии температуры будут составлять 7-13 градусов.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.