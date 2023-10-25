Ураган «Отис» усилится до опасной 4 категории перед приходом в Мексику

Тихоокеанский ураган «Отис», который приближается к мексиканскому штату Герреро, усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона из пяти и ожидается, что к полуночи перейдет в четвертую категорию, сообщает Национальная метеорологическая служба. Об этом пишет РИА Новости.

По информации службы, вечером вторника «Отис» быстро усилился до третьей категории и ожидается, что в ближайшие часы достигнет четвертой категории. Ураган находится у побережья Герреро. Порывы ветра в циклоне уже достигают скорости 250 километров в час, а высота волн на побережье Герреро и Оахаки составляет 8 метров. Местных жителей и моряков призывают принять все необходимые меры предосторожности. Местные власти уже закрыли учебные заведения.

Ожидается, что ураган достигнет берега северо-западнее Акапулько до полудня в среду. В штате Герреро прогнозируются сильные осадки, сопровождающиеся грозой и градом, а также возможны наводнения и оползни.

Ранее стало известно, что плотоядные бактерии сумели обосноваться во Флориде после урагана «Иэн». Бактерии-вибрионы встречаются в океане, где они живут в симбиозе с ракообразными, зоопланктоном и двустворчатыми моллюсками. Когда бактерии вступают в контакт с людьми, некоторые виды могут вызвать инфекцию, известную как вибриоз, но побочные эффекты зависят от типа вибриона и тяжести инфекции.

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