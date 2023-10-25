ЮНИСЕФ назвал число жертв среди детей в секторе Газа

Свыше 2300 детей погибли и 5300 пострадали в секторе Газа после обострения конфликта Палестины и Израиля. Об этом сообщает детский фонд ЮНИСЕФ.

«За последние 18 дней сектор Газа стал свидетелем жертв среди своих детей: по сообщениям, в результате непрекращающихся нападений погибло 2360 (детей. — «Газета.Ru») и пострадали 5364 человека», — говорится в сообщении.

По данным международной организации, каждый день число погибших и раненых детей превышает 400.

Ранее сообщалось, что жители Газы в связи с нехваткой питьевой воды вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев. Как заявили эксперты Управления ООН, палестинцы в Газе не имеют доступа к чистой питьевой воде после остановки подачи воды по водопроводной сети и прекращения работы установок по опреснению и очистке воды.

В ООН рассказали, что по состоянию на 12 октября большинство жителей сектора Газа больше не имеют доступа к питьевой воде. С начала боевых действий в результате авиаударов были повреждены шесть водяных скважин, три водонасосные станции, один резервуар для воды и одна опреснительная установка, обслуживающая более 1 100 000 человек, а 8 октября израильские власти прекратили подачу воды. ЮНИСЕФ сообщает, что некоторые люди уже начали пить морскую воду, которая сильно соленая и загрязнена сточными водами в результате сброса более 120 тыс. кубических метров неочищенных сточных вод ежедневно.

Ранее Израиль дал палестинцам еще 6 часов на эвакуацию на юг Газы.