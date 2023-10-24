Глава Татарстана наградил сына Кадырова

Глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил сыну главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адаму Кадырову орден «Дуслык». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Адам Делимханов.

Парламентарий поздравил своего 15-летнего племянника с награждением. По его словам, Кадыров-младший удостоен этого ордена «за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

«Безусловно, данная высокая награда является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов дорогого племянника», — написал депутат.

19 октября депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев неодобрительно высказался о присвоении звания Героя Чечни Адаму Кадырову, который до этого избил сжегшего Коран Никиту Журавеля. Позднее Минниханов открестился от высказываний депутата, а сам Хамаев извинился за излишнюю эмоциональность во время выступления в парламенте. Видеозапись с его речью была опубликована на платформе Rutube, однако впоследствии ее удалили.

6 октября Делимханов сообщил, что сын главы Чечни удостоился звания Героя республики. Парламентарий «с большим удовольствием» поздравил Адама Кадырова и указал, что он наизусть знает главную книгу мусульман.

Ранее Кадыров назвал героем всех мусульман избившего Журавеля сына.