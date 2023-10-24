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Туристы свалились со склона при попытке сделать селфи на фоне гор в Дагестане

Mash: в Дагестане туристы свалились со склона, делая селфи на фоне гор

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Телеграм-канал Mash Gor

В Дагестане двое туристов свалились со склона, когда делали селфи на фоне гор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Гумбетовском районе. Семейная пара туристов отправилась в тур на квадроциклах к озеру Кезенойам, а на обратном пути остановились у села Старый Сивух, чтобы сделать несколько фотографий.

Супруги начали позировать для съемки, но тут квадроцикл, остановленный слишком близко к краю дороги и под уклоном, покатился. Он наехал на туристов и утянул их вниз по склону.

В результате произошедшего оба супруга получили травмы легкой и средней тяжести. Мужчину доставили в медицинское учреждение.

Ранее россиянин повредил ногу на горе Коазой Лоам и не смог спуститься самостоятельно.

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