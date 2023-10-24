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Мишустин поручил внимательно следить за ситуацией с мигрантами в России

Мишустин: надо уделить внимание безопасности из-за большого числа мигрантов в РФ

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость уделить особое внимание вопросам безопасности, так как в страну приезжает большое количество мигрантов. Об этом он заявил в ходе стратегической сессии по миграционной политике, сообщается в Telegram-канале российского правительства.

«Учитывая значительные миграционные потоки в нашу страну, вопросам безопасности нужно уделить особое внимание», — подчеркнул глава кабинета министров.

Как сказал Мишустин, совершаемые приезжими правонарушения обычно вызывают широкий резонанс в обществе. В связи с этим председатель правительства обратил внимание на важность постоянного контроля за пребыванием в страну иностранных работников.

Также премьер-министр отметил, что уполномоченные органы должны эффективно выявлять нелегальных мигрантов. То же касается лиц, которые имеют склонность к нарушению законов и противоправной деятельности.

24 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что за последние два года в государстве существенно увеличилось число уголовных дел с участием мигрантов. Главным образом речь идет об особо тяжких преступлениях, уточнил глава ведомства.

По его словам, все больше приезжих оказываются замешаны в незаконном обороте наркотиков. В настоящее время каждое четвертое уголовное дело, фигурантами которого являются иностранцы, касается хранения или распространениях запрещенных веществ.

Ранее стало известно, сколько мигрантов задействованы в сфере строительства в России.

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