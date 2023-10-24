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Губернатора Приморского края заметили в электричке

Жители Приморского края заметили губернатора Кожемяко в электричке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко иногда ездит на работу на электричке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона, комментируя распространившееся в соцсетях видео.

Речь идет о видео, на котором запечатлен едущий в пригородном поезде Кожемяко. На кадрах видно, что в вагоне заняты почти все места.

Как заявили в пресс-службе, сейчас губернатор стал чаще добираться до работы на электричке.

«Причина — обращения жителей края о том, что в пригородных электропоездах не всегда хватает вагонов», — сказали в пресс-службе.

Там также указали, что сейчас число вагонов в пригородных поездах увеличили.

До этого Минпромторг РФ подготовил список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях.

3 августа президент России Владимир Путин сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле заявил, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus.

Ранее британский чиновник опоздал на интервью из-за лифта.

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