В Краснодаре женщина увела ребенка, пока его мать снимала деньги

Двухлетний мальчик пропал в Краснодаре, он был с матерью на улице, и исчез, пока женщина снимала деньги в банкомате. Об этом сообщает «93.ru».

Инцидент произошел днем 24 октября, ребенок находился на прогулке вместе с матерью, женщина на несколько минут упустила сына из вида, пока снимала в банкомате деньги, и он пропал.

Ребенка ищут спасатели и волонтеры, как установили сотрудники правоохранительных органов, ребенка увела за руку неизвестная женщина. На записях уличных камер видеонаблюдения он шел с ней по улице.

Сейчас полицейские устанавливают личность незнакомки. В момент исчезновения ребенок был одет в синюю кофту, голубые брюки и черные кроссовки.

Ранее неизвестный пытался похитить ребенка из торгового центра в Костроме.