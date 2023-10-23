Неизвестный пытался похитить ребенка из торгового центра в Костроме

Попытка похищения четырехлетнего ребенка мужчиной азиатской внешности попала в объектив камер наблюдения на детской площадке в ТРЦ «Рио» в Костроме. Об этом сообщил отец мальчика в социальных сетях.

Инцидент произошел 22 октября днем, неизвестный мужчина пытался уговорить четырехлетнего ребенка пойти с ним, предлагая ему сладости.

По словам отца ребенка, злоумышленник почти полчаса беседовал с сыном, после чего был замечен бабушкой мальчика и притворился, что не знает русского языка.

Семья мальчика обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мужчина попал на записи камер видеонаблюдения, его личность устанавливают правоохранители.

Ранее в Якутии девятилетний мальчик отбился от напавшего на него незнакомца.