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Освобожденная заложница рассказала, где ХАМАС держит пленных

Освобожденная пленница Лифшиц: ХАМАС держит заложников в подземных тоннелях

Одна из освобожденных заложниц палестинского движения ХАМАС Йохевед Лифшиц рассказала, что пленных держат в подземных тоннелях на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По словам 85-летней женщины, в первые моменты после нападения она получила побои от членов палестинского движения. Однако позже представители ХАМАС относились к ней достаточно хорошо, а также снабжали едой и необходимыми лекарствами.

Как сказала Лифшиц, после взятия в плен ее вместе с другими заложниками отвезли в сектор Газа. После этого людей завели в «паутину» подземных тоннелей, забрав все ценные вещи.

Женщина вспомнила, что сначала прошла по коридору и затем попала в большой зал. В тот момент там уже находились порядка 25 заложников, но спустя несколько часов ее и еще четверых людей перевели в отдельное помещение.

«Отношение к нам было хорошим», — подчеркнула пленница.

24 октября власти Израиля подтвердили освобождение двух гражданок страны, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху, члены движения отпустили 79-летнюю Нурит Купер и 85-летнюю Йохавед Лифшиц.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей сектора Газа передать информацию о местонахождении заложников в обмен на защиту и денежное вознаграждение.

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