Назван неожиданный способ отказаться от фастфуда

Чтобы перестать есть фастфуд, достаточно найти альтернативные источники эндорфинов (гормон радости — «Газета.Ru»), например, влюбиться. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

«Фастфуд — это сочетание углеводов и жиров, а это сочетание способствует выбросу эндорфинов. Поэтому от фастфуда трудно отказаться. Чтобы перестать есть вредную пищу, нужно получать больше удовольствие от жизни. Когда вы летите в пропасть на тарзанке и орете, когда вы влюбляетесь и получаете от этого удовольствие, вам не до фастфуда», — отметил специалист.

Он также обратил внимание, что зависимость от фастфуда появляется не сразу. Отказаться от газировки и бургеров, по его словам, становится сложно, когда такая пища входит в постоянный рацион человека.

В 2023 году международная группа ученых из Испании, США и Бразилии выяснила, что некоторая пища вызывает сильное привыкание. Сладкое, фастфуд и ультраобработанные продукты, по данным исследователей, могут провоцировать более сильную зависимость, чем алкоголь и сигареты.

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