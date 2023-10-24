Российский эксперт спрогнозировал новый рекорд курсу биткоина

В ближайший год курс биткоина достигнет рекордных показателей, превысив максимальные результаты 2021 года, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин. Это ожидаемый рост, связанный с приходом на рынок новых инвесторов, рассказал он в интервью НСН.

«Я думаю, что он превысит и 40 тысяч сейчас, потом откатится назад. В ближайший год он превысит максимальные результаты, которые были на пике», — убежден эксперт.

Россияне активно используют криптовалюту не только как способ инвестирования, но и для обхода санкций, отметил Припачкин. По его словам, криптокошельками владеют порядка 17 млн человек – преимущественно молодежь и люди среднего возраста.

«Для нас это уже перестало быть чем-то экзотическим, люди к этому относятся спокойно, — объяснил эксперт. — Думаю, что Центробанку на этом фоне придется изменить свое отношение к этой индустрии».

Напомним, накануне стоимость биткоина превысила $31 тысячу впервые с 13 июля.

Аналитики советуют при инвестициях в криптовалюту вкладываться в самые надежные цифровые валюты, среди которых – биткоин и эфир.