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В лесу россиянин пережил нападение медведя, спрятавшись в охотничьем домике

В ХМАО на мужчину напал агрессивный медведь

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Depositphotos

В ХМАО мужчине удалось скрыться от разъяренного медведя. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Инцидент произошел в Березовском районе. Россиянин пошел в лес за грибами. В походе на 47-летнего мужчину набросился медведь. Человеку удалось спастись от напавшего хищника в охотничьем домике. По словам самого россиянина, он не думал, что ему удастся сбежать.

После инцидента мужчина попал в больницу. У него зафиксировали травмы на ноге и руке.

«Сотрудники правоохранительных органов удивились тому, что мужчина отправился в лес за грибами, ведь на минувших выходных в ХМАО шел первый снег», — сообщается в публикации.

На данный момент мужчина находится дома, но не может передвигаться.

Ранее в Якутии медведя-шатуна заметили на свалке.

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