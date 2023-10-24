Россиян предупредили об опасных заболеваниях, при которых все время мерзнут руки

Все время холодные руки вне зависимости от температуры воздуха могут быть симптомом серьезного заболевания, предупреждают специалисты. Так, это может говорить о синдроме запястного канала. При каких еще заболеваниях постоянно мерзнут руки, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди причин холодных рук эксперты называют обморожение – даже если конечно обморожены слегка, чувствительность к низкой температуре кожа будет проявлять еще долго. При этом человек чувствует покалывание при мытье рук в холодной воде или на прогулке.

Также причинами могут быть такие заболевания как синдром Рейно, при котором замерзание сопровождается онемением и покалыванием, а затем – жжением и покраснением, или вибрационная болезнь, характерная для работников физического труда.

Среди других возможных причин – вегето-сосудистая дистония или синдром запястного канала. При последнем наблюдается также снижение чувствительности, трудности при сгибании и разгибании пальцев. Чаще эта болезнь встречается у программистов, копирайтеров, упаковщиков, музыкантов.

Кроме того, руки могут оставаться холодными из-за гипотиреоза и остеохондроза.

Однако не всегда холодные руки говорят о наличии заболевания – также это встречается при стрессе, гормональных изменениях, диете, у пожилых людей и так далее. Эксперты, однако, советуют обратиться к врачу и выяснить настоящую причину проблемы.

Напомним, также эксперты сообщили, что у людей постоянно мерзнут ноги при сахарном диабете, варикозе и анемии и других заболеваниях.