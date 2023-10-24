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Россиян предупредили об опасных заболеваниях, при которых все время мерзнут руки

ОСН: постоянно холодные руки могут говорить о синдроме запястного канала

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Depositphotos

Все время холодные руки вне зависимости от температуры воздуха могут быть симптомом серьезного заболевания, предупреждают специалисты. Так, это может говорить о синдроме запястного канала. При каких еще заболеваниях постоянно мерзнут руки, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди причин холодных рук эксперты называют обморожение – даже если конечно обморожены слегка, чувствительность к низкой температуре кожа будет проявлять еще долго. При этом человек чувствует покалывание при мытье рук в холодной воде или на прогулке.

Также причинами могут быть такие заболевания как синдром Рейно, при котором замерзание сопровождается онемением и покалыванием, а затем – жжением и покраснением, или вибрационная болезнь, характерная для работников физического труда.

Среди других возможных причин – вегето-сосудистая дистония или синдром запястного канала. При последнем наблюдается также снижение чувствительности, трудности при сгибании и разгибании пальцев. Чаще эта болезнь встречается у программистов, копирайтеров, упаковщиков, музыкантов.

Кроме того, руки могут оставаться холодными из-за гипотиреоза и остеохондроза.

Однако не всегда холодные руки говорят о наличии заболевания – также это встречается при стрессе, гормональных изменениях, диете, у пожилых людей и так далее. Эксперты, однако, советуют обратиться к врачу и выяснить настоящую причину проблемы.

Напомним, также эксперты сообщили, что у людей постоянно мерзнут ноги при сахарном диабете, варикозе и анемии и других заболеваниях.

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