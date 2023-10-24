Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ворона проникла на кухню москвичей через вентиляцию

В Москве ворона вылезла из вентиляции в квартире многоэтажки

В Москве ворона проникла в вентиляцию и оказалась в одной из квартир многоэтажки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «СпасРезерв».

Инцидент произошел на улице Айвазовского. Местные жители заметили ворону на своей кухне, после чего обратились к специалистам.

Выяснилось, что птица проникла в жилье москвичей через вентиляционное отверстие. Однако оно было наполовину закрыто шкафом, поэтому самостоятельно освободиться ворона не могла.

Спасатели быстро извлекли птицу, которая сопротивлялась в процессе и пыталась освободиться из рук. После этого мужчины сфотографировались с ней на память и выпустили в открытое окно. Ворона быстро улетела из квартиры.

Ранее в Уфе куница пробралась в квартиру россиянина через канализацию и устроила погром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий