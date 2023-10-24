Ворона проникла на кухню москвичей через вентиляцию

В Москве ворона проникла в вентиляцию и оказалась в одной из квартир многоэтажки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «СпасРезерв».

Инцидент произошел на улице Айвазовского. Местные жители заметили ворону на своей кухне, после чего обратились к специалистам.

Выяснилось, что птица проникла в жилье москвичей через вентиляционное отверстие. Однако оно было наполовину закрыто шкафом, поэтому самостоятельно освободиться ворона не могла.

Спасатели быстро извлекли птицу, которая сопротивлялась в процессе и пыталась освободиться из рук. После этого мужчины сфотографировались с ней на память и выпустили в открытое окно. Ворона быстро улетела из квартиры.

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