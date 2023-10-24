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Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца

Суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

»<…> суд продлил срок содержания под домашним арестом обвиняемой Блиновской до 26 января 2024 года», — уточнили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.

24 октября в суде рассмотрели ходатайство о продлении блогеру домашнего ареста. Блиновская приехала на заседание по продлению домашнего ареста во всем черном. По дороге к зданию суда ее окружили представители СМИ, но она не стала отвечать на их вопросы.

В этот же день стало известно. что в отношении Блиновской начали еще одну налоговую проверку за 2023 год. Об этом сообщил ее адвокат Наталия Сальникова.

27 апреля блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Ранее ФНС открыла Блиновской доступ к ее заблокированным счетам.

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