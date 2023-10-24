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В России стартовал опрос в поддержку канонизации полководца Александра Суворова

Tsargrad.tv запустил опрос в поддержку канонизации полководца Суворова

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Алексей Варфоломеев/РИА Новости

Tsargrad.tv запустил всероссийский опрос, в ходе которого граждане могут высказаться, считают ли они генералиссимуса Александра Суворова (1729–1800 гг.) святым и поддерживают ли его церковную канонизацию.

Издание напоминает, что в августе 2023 года Священный синод Русской Православной Церкви (РПЦ) по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла постановил передать в Синодальную комиссию вопрос о канонизации полководца.

«Особую духовную и историческую актуальность канонизации Александра Васильевича, прославившегося среди современников не только победами на полях сражений, но и личным христианским благочестием, придает проведение Россией специальной военной операции. <...> Нашим солдатам нужна духовная помощь святых, покровителей Русского воинства», — подчеркивается в публикации.

Отмечается, что свой голос отдали уже свыше трех миллионов человек.

Священный Синод — постоянно действующий коллегиальный высший орган церковной власти в РПЦ, осуществляющий законодательную и исполнительную власть в период между поместными и архиерейскими соборами.

В октябре патриарх Кирилл призвал поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) в связи с ее возможным запретом.

Ранее глава РПЦ сравнил текущую ситуацию в мире с Карибским кризисом.

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