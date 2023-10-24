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Почти половина россиян, желающих жить в частном доме, хотят построить его сами

Россияне, которые хотели бы построить частный дом, предпочитают жилище из дерева

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Shutterstock

Почти половина россиян (46%), желающих жить за городом, хотели бы построить свой загородный дом с нуля. Чаще всего это мужчины (61%) в возрасте от 36 до 45 лет. Это показало исследование СК «Росгосстрах» и «Открытие», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

47% считают, что постройка дома будет более бюджетным вариантом, чем покупка готового жилья. Чуть более трети респондентов (36%) прогнозируют, что процесс строительства займет примерно год. Каждый четвертый (26%) закладывает на это один-два года, а каждый пятый (21%) верит, что справится за шесть месяцев. Оставшиеся 17% не собираются торопиться и отводят на строительство загородного дома три года и более.

Самый популярный материал для загородного дома у россиян — дерево. Его предпочли бы 42% опрошенных. 40% выбирают кирпич, а 11% хотели бы построить загородный дом из пено- или газобетона.

Около половины россиян (48%) понимают, что содержать загородный дом дороже, чем квартиру. 28% считают, что в материальном плане нет разницы, где жить — по финансам это будет одинаково. А 24% предполагают, что жизнь в квартире обходится дороже, чем в доме.

Ранее россиянам рассказали про способы сэкономить на ремонте квартиры.

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