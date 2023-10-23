В Малайзии поймали 140-килограммового питона, съевшего овцу, пишет Mothership. Кроме того, змея была длиной семь метров.

По данным СМИ, питона поймали в неподвижном состоянии после того, как он съел большую овцу. Как рассказали силы гражданской обороны, змее может потребоваться несколько недель, чтобы полностью переварить добычу, и в такие моменты она наименее опасна для людей.

На поимку змеи прибыли четыре человека. Им потребовалась около 25 минут, чтобы справиться с питоном. После этого он был переправлен в безопасное место и передан в руки специалистов.

Как рассказали ветеринары, овцу проглотил сетчатый питон. Этот вид отличается пугливостью и не нападает, если его не потревожить. Как правило, они питаются грызунами и крупной дичью, например, кабанами или даже оленями.

Ранее сообщалось, что в США питон держит в страхе окрестности и поедает соседских кошек.