Депутат оценила эффективность введения единого времени запрета на шум дома

Обновленный и доработанный законопроект о тишине, который предусматривает введение единого запрета на шум дома с 23:00 до 7:00, не изменит ситуацию в регионах России. Об этом kp.ru рассказала зампред комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Светлана Разворотнева.

По ее словам, аналогичные требования к уровню шума в ночное время по всей стране уже прописаны в санитарных нормах.

«Тот законопроект, который предлагается, особо ничего не изменит, потому что главная проблема законов о тишине в том, что они тотально не исполняются. У полиции просто не хватает времени приезжать на подобные вызовы и составлять протоколы о правонарушениях», — отметила депутат.

При этом, по ее словам, в новом проекте закона присутствуют и «разумные зерна». Так, например, он предполагает, что протокол будут составлять сотрудники управляющих компаний.

«Что касается единого стандарта на всю страну, то мне кажется, это не очень правильно. Лучше наоборот это децентрализировать, и давать право не только регионам, но и домам (через решение собрания жильцов) устанавливать собственные границы тишины», — добавила Разворотнева.

23 октября газета «Известия» писала, что в Госдуму внесут обновленный и доработанный законопроект о тишине. Он, в том числе, определяет единое время для шумных строительных работ. Согласно документу, их разрешается проводить с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Проект также предполагает, что жильцы получат право «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК)», которые будут заниматься профилактикой и фиксацией противоправных действий нарушителей тишины.

Документом предлагается ввести штрафы для нарушителей: за совершенное впервые правонарушение — от 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для должностных лиц; от 20 тыс. до 50 тыс. руб. — для юридических лиц.

Ранее в России призвали заменить штрафами единое время запрета на шум.