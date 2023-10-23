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В США назвали виновных в гибели экс-капитана подлодки Ржицкого и военкора Татарского

WP: убийства экс-капитана подлодки Ржицкого и военкора Татарского организовало ГУР

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Соцсети

Украинская разведка стоит за убийством заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого, ранее служившего командиром подлодки «Краснодар», военного корреспондента Владлена Татарского, пишет The Washington Post.

«Официальные лица в Киеве подтвердили, что ответственность за это [гибель Ржицкого] лежит на ГУР [Главном управлении разведки минобороны Украины]», — говорится в статье.

Подробностей о произошедшем с Татарским издание не приводит, но опубликовало фото с места взрыва кафе в Санкт-Петербурге.

Кроме того, отмечает WP, «официальные лица в Киеве» признали, что заявления о непричастности Украины к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной были ложными, и «подтвердили, что СБУ спланировала и провела» эту операцию.

Автор материала также указал, что «ни одна крупная операция Службы безопасности Украины или ГУР не проводится без разрешения — молчаливого или иного» президента Владимира Зеленского. В самом ГУР на вопрос WP ответили уклончиво, приведя при этом точные подробности обстоятельств гибели Ржицкого, указав, что «из-за сильного дождя парк был пуст» и свидетелей не было.

Ржицкого застрелили в Краснодаре во время пробежки в июле этого года. На Украине его обвиняли в запуске «Калибров» по украинской территории. Подозреваемый — экс-глава Федерации карате Украины Сергей Денисенко — признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге в апреле. Следствие установило, что подозреваемую в организации взрыва Дарью Трепову завербовали украинские спецслужбы.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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