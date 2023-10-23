Диетолог оценил эффективность овощной диеты

Овощная диета является очень эффективной для похудения, потому что овощи при низкой калорийности богаты витаминами и клетчаткой. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

«Отдельно следует упомянуть о большой пользе всему организму благодаря отказу от мясных и молочных продуктов. В овощах полностью отсутствуют насыщенные жиры, что позволяет не только значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, но и получить заряд энергии, легкости, моментально сбросить пару килограммов», — отметил эксперт.

Однако диетолог напомнил, что при таком режиме питания важно не ограничивать себя только огурцами и помидорами. Стоит добавить в свой рацион бобовые, богатые растительным белком, а также зелень, в которой содержатся важные витамины и микроэлементы. Необходимые ненасыщенные жиры можно получать и из растительного масла.

При этом переходить на такой рацион следует с осторожностью, продолжил диетолог.

«Это, пожалуй, главный минус этого плана питания. Вы должны быть здоровы, чтобы так резко менять пищевые пристрастия. Для организма такая смена стресс. Конечно, итог будет положительный как для здоровья, так и с точки зрения похудения. Но я рекомендую проконсультироваться с вашим лечащим врачом или терапевтом, возможно, надо сдать необходимые анализы», — заключил Кабанов.

Ученые из Висконсинского университета (США) до этого обнаружили, что соблюдение высокобелковой диеты может нанести вред метаболическому здоровью — увеличить риск возникновения сахарного диабета.

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